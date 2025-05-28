Людям с бессонницей посоветовали воспользоваться простым правилом для быстрого засыпания

Врач Росеро посоветовал при бессоннице не есть за три часа до сна

Эндокринолог Франсиско Росеро посоветовал людям с бессонницей воспользоваться простым правилом 3-2-1. Его суть он раскрыл в беседе с изданием El Español.

По словам Росеро, данное правило способствует довольно быстрому устранению бессонницы. «Необходимо перестать есть за три часа до сна, перестать работать за два часа до сна и отложить смартфон за один час до сна», ─ заявил он.

Как пояснил врач, так головной мозг не будет чрезмерно стимулироваться перед сном. Кроме того, преимуществом данного правила является еще и контроль уровнях глюкозы в крови. В заключение специалист посоветовал всегда ложиться спать в одно и то же время, чтобы восстановить циркадные ритмы.

Ранее сомнолог Кейтлин Чейссер заявила, что бессонница может привести к неожиданным последствиям для здоровья. Так, по ее словам, недостаток ночного отдыха чреват воспалением в кишечнике.