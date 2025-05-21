Врач предупредила о неожиданных последствиях плохого сна для здоровья

Сомнолог Чейссер предупредила о прыщах и выпадении волос из-за плохого сна

Сомнолог Кейтлин Чейссер заявила, что плохой сон негативно сказывается на здоровье. Об этом она сообщила в разговоре с изданием Instyle.

Чейссер предупредила, что бессонница может привести к раздражительности, унынию, тревожности и затуманенности сознания. Перечисленные последствия всем известны, но существуют и неожиданные негативные эффекты плохого сна на здоровье, о которых многие люди даже не подозревают, предупредила специалистка.

Так, по словам врача, при бессоннице в кишечнике возникает хроническое воспаление, а баланс микрофлоры нарушается, что чревато плохим усвоением питательных веществ из пищи. Кроме того, среди других негативных последствий она назвала проблемы с гормонами, прыщи, выпадение волос и задержку жидкости.

Ранее диетолог Киара Липшиц рассказала, как крепко спать. По ее словам, для этого вечером стоит отказаться от употребления кофеина.