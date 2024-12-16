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09:31, 16 декабря 2024Забота о себе

Раскрыты доступные всем способы быстро уснуть и крепко спать

Диетолог Липшиц: чтобы крепко спать, надо отказаться от алкоголя вечером
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Диетолог Киара Липшиц рассказала, что проблемы со сном возникают из-за неправильного питания и нерационального режима дня. В беседе с GBNews эксперт раскрыла способы быстро уснуть и крепко спать.

По словам Липшиц, многие люди просыпаются среди ночи, а затем не могут уснуть. Однако она заверила, что существует несколько доступных всем способов решить эту проблему. В частности, специалистка порекомендовала отказаться от употребления кофеина и алкоголя вечером.

Также, как отметила Липшиц, надо придерживаться постоянного режима отдыха. «Проблемы со сном или частые пробуждения часто вызваны стрессом, окружающей средой или привычками. Поддержание постоянного графика, создание подходящих условий для отдыха (комната должна быть прохладной, темной и тихой) способствуют расслаблению и крепкому сну», — объяснила она.

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Помимо этого, эксперт посоветовала вставать утром пораньше и отправляться на прогулку, так как 30 минут естественного света в начале дня и отказ от гаджетов перед сном тоже помогут полноценно отдыхать ночью. «Хороший сон поддерживает как психическое, так и физическое здоровье, поэтому взрослым людям нужно спать не меньше восьми часов», — резюмировала диетолог.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева заявила, что слишком долгий сон может негативно сказаться на здоровье. По ее словам, длительный ночной отдых увеличивает риск развития диабета.

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