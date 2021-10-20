Россиянам перечислили правила цифровой гигиены

Пересылать фотографии и скриншоты документов опасно из-за риска попадания данных к мошенникам, рассказал эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович, передает радио Sputnik.

Он призвал соблюдать правила цифровой гигиены: не отправлять документы малознакомым людям, не оставлять данные на сайтах, вызывающих подозрения. Эксперт считает, что по возможности лучше вообще отказаться от пересылки скриншотов и фотографий документов, так как мошенники легко могут получить к ним доступ.

«Если просят какие-то данные, лучше послать их в виде набора цифр, например, серию и номер паспорта, но не фотографию документа», — перечислил он. Любые скриншоты могут быть использованы во вред россиян, уверен специалист. К примеру, преступники могут прийти с фотографией паспорта в салон связи. «Скажут, что вы их родственник и вам хотят сделать подарок. На ваше имя заведут симку, купят смартфон и дальше начнут "свинячить" уже от вашего имени», — объяснил он. Гораздо безопаснее хранить такие скриншоты на телефоне и показывать в случае необходимости.

Ранее управляющий партнер B&C agency Марк Шерман предупредил россиян, что скриншоты часто становятся причиной утечки данных.