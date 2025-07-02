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21:06, 2 июля 2025Из жизни

Не стало замешанного в секс-скандалах известного на весь мир телепроповедника

WP: Скандальный американский телепроповедник Джимми Сваггерт умер в 90 лет
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Mark Avery / AP

В США 1 июля не стало культового телепроповедника Джимми Сваггерта, который прославился на весь мир спорными заявлениями и оказался замешан в секс-скандалах, связанных с проститутками. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Сваггерту было 90 лет. Он начинал проповедовать в церкви пятидесятников Ассамблея Бога, со временем достиг огромной популярности и начал выступать на телевидении. Его проповеди включали в себя элементы музыкального шоу со спецэффектами.

Пик славы Сваггерта пришелся на 1980-е — 1990-е годы. Тогда его заработки измерялись сотнями миллионов долларов, а проповеди показывали более чем в 100 странах мира, в том числе на территории бывших республик СССР.

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Сваггерт получил скандальную известность из-за своих агрессивных заявлений. В частности, он считал католицизм «ложным культом» и говорил, что евреи сами навлекли на себя Холокост, так как отвергли Иисуса как мессию.

В 1988 году Сваггерта сфотографировали с проституткой в отеле после того, как он сам обвинил в подобном грехе конкурента. Проповедник разрыдался в эфире, принося извинения пастве. Однако в 1991 году снова была пойман в автомобиле с секс-работницей, когда ехал по встречной полосе.

Даже после секс-скандалов Сваггерт оставался очень популярным проповедником. В последние десятилетия он владел собственной мультимедийной сетью религиозной направленности, включавшей несколько телеканалов и радиостанций.

Ранее сообщалось, что в Бразилии протестантский священник упал замертво во время проповеди. Пастору стало плохо, когда он заговорил о своем отце.

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