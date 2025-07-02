Спрятавшего тело россиянки в диван на глазах у маленького сына арестовали

Суд арестовал петербуржца, спрятавшего тело супруги в диван на глазах у сына

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя Романа Балабина, который обвиняется в жестокой расправе над женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина пробудет в СИЗО до 31 августа. Он обвиняется по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

По версии следствия, преступление произошло 30 июня в квартире по улице Севастьянова. Балабин находился в состоянии опьянения и, поссорившись с женой на почве ревности, нанес ей 14 ударов неизвестным колюще-режущим предметом. Она не выжила.

После случившегося мужчина спрятал тело в диван. В этот момент мальчик находился на балконе и разговаривал по телефону с бабушкой — пожилая женщина вызвала полицию.

