Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:57, 2 июля 2025Силовые структуры

Спрятавшего тело россиянки в диван на глазах у маленького сына арестовали

Суд арестовал петербуржца, спрятавшего тело супруги в диван на глазах у сына
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя Романа Балабина, который обвиняется в жестокой расправе над женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина пробудет в СИЗО до 31 августа. Он обвиняется по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

По версии следствия, преступление произошло 30 июня в квартире по улице Севастьянова. Балабин находился в состоянии опьянения и, поссорившись с женой на почве ревности, нанес ей 14 ударов неизвестным колюще-режущим предметом. Она не выжила.

После случившегося мужчина спрятал тело в диван. В этот момент мальчик находился на балконе и разговаривал по телефону с бабушкой — пожилая женщина вызвала полицию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не знаю, жив ли мой сын». В Азербайджане фиксируют жестокое обращение с россиянами. Что говорят живущие там русские и туристы?

    Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы

    ЦРУ признало нарушения в отчете по России и выборам в США в 2016 году

    Дуров ответил на слухи об уходе Telegram из России

    Два мирных жителя пострадали в российском регионе

    На Украине раскрыли внесших залог за ранее сбегавшего из страны вице-премьера

    Не стало замешанного в секс-скандалах известного на весь мир телепроповедника

    Врачи предупредили о ночных кошмарах из-за одного продукта перед сном

    Судьбу фон дер Ляйен решат на следующей неделе

    Спрятавшего тело россиянки в диван на глазах у маленького сына арестовали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости