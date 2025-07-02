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14:02, 2 июля 2025Силовые структуры

Раскрыты неожиданные подробности в деле о жестоко изрезавшем жену россиянине

Зарезавший жену в Колпино мужчина сделал это из-за ревности
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Изрезавший жену на глазах у сына в Колпино мужчина совершил преступление из-за ревности. Об этом сообщает «78» в своем Telegram-канале.

По данным канала, у пострадавшей был любовник. Соперник фигуранта возник около полугода назад, еще до того, как семья переехала из Владивостока в Петербург. Отмечается, что все это время мужчина знал о связи жены на стороне.

После переезда в северную столицу пострадавшая пообещала оборвать контакты с любовником, однако, слов не сдержала. На этой неделя вся семья собиралась в отпуск в Крым, но задержанный снова заметил их общение. Он пришел в нетрезвом состоянии и не менее 14 раз ударил неверную жену ножом, а потом спрятал ее в кровати сына. В этот момент мальчик находился на балконе и разговаривал по телефону с бабушкой. Услышав пугающие крики родителей, он сказал в трубку, что отец расправился с матерью. Пожилая женщина вызвала полицию.

Преступление произошло 30 июня. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение.

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