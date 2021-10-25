Роскомнадзор начал расследование утечки данных водителей Москвы

Роскомнадзор (РКН) начал расследование масштабной утечки в даркнет данных водителей Москвы и Подмосковья. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства.

Как пишет газета, Роскомнадзор, в частности, направил запрос в Российский союз автостраховщиков. В организации изданию не ответили на вопрос о получении запроса регулятора. Также «Ведомости» направили запрос в МВД, курирующее деятельность ГИБДД.

О том, что хакеры выставили на продажу базу данных московских и подмосковных водителей, зарегистрированных в регионе с 2006 по 2019 год, в пятницу, 22 октября, сообщал «Коммерсантъ», связавшийся с продавцом архива.

Материалы по теме Раздвоение личностей. Хакеры взяли на вооружение системы распознавания лиц. Чем это опасно для миллионов людей? Невидимый фронт Хакеры могут начать новую ядерную войну и отключить от сети целые страны. Как от них защититься?

В базе данных из 50 миллионов строк указаны имена, даты рождения, номера телефонов, VIN-коды и номера машин, их марки и модели, а также год постановки на учет. Она была размещена на одном из форумов, специализирующихся на реализации утечек информации. Приобрести ее предлагают за 800 долларов. При этом, продавец предоставил образец записей, а бонусом предложил файл с данными за 2020 год.

Злоумышленник рассказал изданию, что доступ к данным он получил от инсайдера в ГИБДД. Однако эксперты, опрошенные газетой, полагают, что утечка могла произойти на уровне региональных информационных систем, которые интегрируются с базами ГИБДД для выставления штрафов за нарушение правил парковки.