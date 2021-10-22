Соцсеть Трампа взломали

Соцсеть экс-президента США Трампа TRUTH взломали спустя несколько часов после запуска

Социальную сеть экс-президента США Дональда Трампа TRUTH Social взломали спустя несколько часов после официального запуска. Об этом сообщает Business Insider.

Хакеры из группировки Anonymous создали на новом сайте фейковые аккаунты бывшего президента и его помощника Стива Бэннона. Аккаунты были созданы на имена теоретика заговора Рона Уоткинса и генерального директора Twitter Джека Дорси. В фейк-аккаунте Трампа хакеры поставили на аватар фото испражняющейся свиньи.

Согласно заявлению злоумышленников, взлом был частью их «онлайн-войны против ненависти». «Мы весело провели время, потроллив Трампа», — сообщили взломщики.

21 октября Дональд Трамп анонсировал создание соцсети TRUTH Social. Он заявил, что новая соцсеть будет бороться с тиранией «больших технологий», а также станет «соперником либеральных СМИ».