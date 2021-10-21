В атаке на американскую корпорацию обвинили хакеров из России

В атаке на американскую телевещательную корпорацию Sinclair Broadcast Group, которая произошла на прошедших выходных, обвинили хакеров из группировки, которая якобы связана Россией. Об этом стало известно Bloomberg от двух источников, знакомых с ситуацией.

По информации собеседников агентства, за атакой стоят хакеры Evil Corp., которую они назвали «одной из печально известных российских группировок». В частности, киберпреступники использовали вредоносное программное обеспечение Macaw, которое является разновидностью вируса-вымогателя WastedLocker. И то, и другое якобы было разработано Evil Corp.

Отмечается, что в 2019 году группировка попала под санкции Министерства финансов США.

Ранее в октябре телеканал CNN со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности сообщил, что группировка хакеров, якобы базирующаяся в России, в последние месяцы предпринимала попытки взломать правительственные сети США и ряда стран Европы. Речь идет о хакерах, которые якобы совершили кибератаки на американские правительственные структуры в 2020 году, а также атаку с помощью софта SolarWinds, в которой Вашингтон обвиняет Москву и причастность к которой Россия отрицает.

