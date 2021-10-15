Российских студентов заподозрили в организации кибератак на вузы

Российских школьников и студентов заподозрили в причастности к DDoS-атакам на свои образовательные учреждения. О том, что именно учащимся могут быть выгодны перебои в работе цифровых систем школ и вузов, «Ленте.ру» сообщили в компании StormWall, специализирующейся на вопросах информационной безопасности.

Аналитики зафиксировали серьезный всплеск атак хакеров на онлайн-сервисы российских образовательных учреждений в сентябре 2021 года. Годом ранее их число также было высоко, но теперь значительно выросло количество инцидентов, связанных именно с DDoS, — на 118 процентов.

В StormWall уверены, что высокая активность преступников связана именно с началом учебного года. Эксперты компании не исключают, что организация серии кибератак на образовательные цифровые платформы — дело рук самих учащихся, которые хотят таким образом избавиться от необходимости выполнять домашние задания.

Доказательством этому служит и то, что большинство DDoS-атак, направленных против системы образования, имели небольшую мощность, а значит, создавались с помощью дешевых и доступных программных инструментов.

«Сфера образования всегда была одной из самых атакуемых отраслей. Во время пандемии российские образовательные учреждения начали более активно использовать инновационные информационные системы, что значительно повышает качество образования. Однако большинство образовательных цифровых платформ обладают недостаточной защищенностью от киберугроз, что делает их легкой добычей для хакеров», — констатировал CEO и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров.

Ранее специалисты компании Microsoft обнародовали данные об атаке, которую в корпорации называли самой мощной в истории. Она произошла еще в августе 2021 года и была направлена против крупной европейской компании, являющейся клиентом облачного сервиса Microsoft Azure. Атака велась силами примерно 70 тысяч источников из нескольких стран.