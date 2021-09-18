В ЦИК сообщили о целенаправленных DDoS-атаках

17 сентября были зафиксированы три целенаправленные DDoS-атаки на интернет-портал Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Об этом пишет Telegram-канал ЦИК.

В Центризбиркоме заявили, что две из них оказались попытками сканирования ресурса на предмет уязвимости, а одна —распределенной DDoS-атакой.

Там также отметили, что еще одна попытка нарушить работу портала была предпринята утром 18 сентября. Сообщается, что было заблокировано около 246 тысяч запросов.

Ранее руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) Александр Малькевич заявил, что на системы онлайн-голосования на портале vybory.gov.ru были совершены NTP, LDAP, UDP и DDoS-атаки из-за рубежа. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, 50 процентов этих атак были совершены из США, 25 процентов — из Германии, 20 процентов — из Южной Кореи и пять процентов — из Китая.