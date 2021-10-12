Microsoft обнародовал данные о самой мощной DDoS-атаке в истории

Microsoft: самая мощная DDoS-атака в истории была зафиксирована в августе 2021 года

Специалисты компании Microsoft обнародовали данные об атаке, которую в корпорации называли самой мощной в истории. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на представителей американской корпорации.

По их словам, DDoS-атака была зафиксирована еще в августе 2021 года. Она была направлена против крупной европейской компании, являющейся клиентом облачного сервиса Microsoft Azure. Суммарно атака продолжалась около десяти минут, а пиковый уровень трафика достиг отметки в 2,4 Тбит/с. Как отмечают представители самого разработчика ПО, эти показатели на 140 процентов превышают мощность атаки, зафиксированной годом ранее.

«Атака велась силами примерно 70 тысяч источников из нескольких стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди них оказались Малайзия, Вьетнам, Тайвань, Япония и Китай. Также были замечены устройства из США», — констатировал старший программный менеджер сетевой команды Microsoft Azure Амир Дахан.

Ранее о самой мощной DDoS-атаке в истории заявлял гигант российского IT-рынка «Яндекс». Специалисты компании отразили атаку в 20 миллионов запросов в секунду в начале сентября. Киберпреступники вели наступление с помощью ботнета, который в дальнейшем получил название Mēris.