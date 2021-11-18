Мошенники украли у известной российской актрисы квартиру в Москве

Злоумышленники по поддельным документам продали московскую квартиру известной российской актрисы Аллы Клюки, сообщает «Комсомольская правда». Мошенники провернули хитрую схему в период пандемии, когда артистка вместе с семьей уехала работать над новым фильмом в Нью-Йорк.

Узнать о краже квартиры в доме на Брянской улице, у станции метро «Киевская», помогли соседи — они заметили, что летом 2020-го туда стали приходить неизвестные. По словам адвоката актрисы Григория Прядко, аферисты, очевидно, получили информацию об отъезде семьи из России, изготовили поддельный договор купли-продажи и оформили сделку в Оренбурге, таким образом лишив Клюку собственности.

«Никто из семьи Клюки не посещал Россию. То есть они даже физически не могли продать свое жилье. Когда в США уже позвонили соседи, Клюка заказала выписку ЕГРН, которая показала, что квартира была куплена и перепродана», — рассказал юрист.

Как стало известно изданию, недвижимость актрисы в мае 2021 года была продана некому Сергею Федотову. В июле право собственности перешло к Гулиеву Асэму Сахибали Оглы. Этих людей Клюка не знает. Актриса и ее супруг написали заявление в полицию. Кроме того, они передали в Следственный комитет обращение, подписанное их друзьями — народными артистами России Владимиром Ильиным, Ириной Розановой, Раисой Рязановой и другими.

Алла Клюка родилась в Минске, окончила Высшее театральное училище имени Щепкина. В кино дебютировала в 1989 году в фильме «Тело». Впоследствии вышла замуж за американского ученого, уехала в США, снялась в сериалах «Клан Сопрано», «Закон и порядок». В начале 2000-х Клюка вернулась в Россию, снялась в картине «Хочу в тюрьму», в сериалах «Идеальная пара» и «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант».