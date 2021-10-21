У россиянина по ошибке арестовали квартиру

Житель Кургана собирался продать свою квартиру в Челябинске, но узнал, что она оказалась арестованной. В беседе с URA.RU россиянин заявил, что арест на жилье наложили по ошибке. На самом деле ограничить в правах из-за долгов собирались незнакомую ему женщину.

По словам пострадавшего, судебный пристав произвела арест квартиры из-за долгов «некой Кузнецовой», которая не имеет к нему «никакого отношения». Россиянин узнал, что произошел сбой программы, после которого база данных должников наложилась на обычную базу данных граждан.

Мужчина также выяснил, что арест на его жилье наложили еще в мае. Он пытался убедить пристава в том, что указанной квартирой владеет только его семья, предъявив выписку из Росреестра. Но исполнитель отказалась перепроверять информацию.

В свою очередь в пресс-службе областного управления Федеральной службы судебных приставов агентству сообщили, что должница владеет долей в этой квартире, поэтому и был наложен арест. Там добавили, что по обращению гражданина проводилась проверка, но никаких нарушений выявлено не было.

Ранее в октябре московская полиция возбудила дело о мошенничестве против неизвестных лиц, лишивших квартиры 76-летнего профессора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Игоря Яковенко. Мошенники сначала убедили ученого перевести на сторонний счет 150 тысяч рублей, затем обманом вынудили взять кредит еще на 100 тысяч и также перевести средства на некий счет. Впоследствии аферисты убедили Яковенко продать квартиру и дачу, а вырученные деньги передать лжесотрудникам полиции.