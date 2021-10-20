В Москве возбудили дело против лишивших профессора РГГУ квартиры

Московская полиция возбудила дело о мошенничестве против неизвестных лиц, лишивших квартиры 76-летнего профессора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Игоря Яковенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя адвокатской коллегии «Единство» Сергея Худякова, представляющего интересы ученого.

«Яковенко признан потерпевшим, предполагаемые преступники пока не задержаны», — заявил адвокат. Он раскрыл некоторые детали аферы — так, стало известно, что мошенники сначала убедили профессора перевести на сторонний счет 150 тысяч рублей, затем обманом вынудили взять кредит еще на 100 тысяч и также перевести средства на некий счет. Впоследствии аферисты убедили Яковенко продать квартиру и дачу, а вырученные деньги передать лжесотрудникам полиции.

«Недвижимость Яковенко переоформлена на других лиц, — сообщил адвокат. — Они выдвигали требование о выселении, но после нашего обращения в полицию, насколько мне известно, больше не повторяли этих требований».

Ранее сообщалось, что звонившие профессору злоумышленники представились сотрудниками Центробанка. Яковенко обманули, заявив, что с его счетами совершаются мошеннические действия. Успешно провернув сложную схему, аферисты перестали выходить на связь.