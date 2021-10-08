Бывшая жена продюсера Пригожина лишилась жилья в Москве из-за микрозаймов

Стали известны подробности о разборках бывшей супруги продюсера Иосифа Пригожина Елены с микрофинансовыми организациями (МФО), из-за долгов которым женщина осталась без недвижимости. Экс-жена знаменитости заложила две квартиры в Москве — в Покровке (Басманный район) и Чертаново для того, чтобы получить займы на бизнес, но не смогла вовремя вносить платежи и потеряла объекты, сообщает RT.

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Елена Пригожина рассказала журналистам, что она, ее нынешним муж, сын, дочь и пожилая мать потеряли жилье. По суду МФО заставили семью освободить жилплощадь в столице. Женщина брала микрозаймы на развитие бизнеса грузоперевозок на юге России, так как банки отказали ей в кредите. Сначала Пригожина заложила одну квартиру, а потом, из-за семейных обстоятельств, вторую.

Деньги Елене выдали под 36 процентов годовых, платить приходилось по несколько сотен тысяч рублей в месяц. После двух просрочек микрофинансовые организации не пошли на уступки и лишили Пригожину квартир. Кроме того, Елена осталась должна МФО еще четыре миллиона рублей. «Мы лишились единственного жилья. Нас приютили друзья, позволили нам воспользоваться их загородным домом, сейчас проживаем там все вместе», — рассказала журналистам Пригожина.

Адвокат женщины Виталий Бородин утверждает, что под видом кредиторов действовали мошенники, которые провели незаконные сделки с жильем. «Эти лица (МФО) осуществляют криминальную, мошенническую деятельность. Они занимаются отъемом недвижимости, рейдерским захватом по предварительному сговору. Эксперты нашего Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией увидели состав преступления в их действиях и смогли доказать это следствию, добившись возбуждения уголовного дела», — пояснил адвокат. Уголовное дело, по данным RT, возбудили в отношении неустановленных лиц из числа руководителей МФО по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

Ранее в Сбербанке подробно описали процедуру взыскания ипотечных долгов. Обращение взыскания на заложенное имущество допускается, если сумма долга по кредиту составила более пяти процентов от оценочной стоимости объекта недвижимости. При этом сначала организуют досудебное разбирательство с клиентом, а затем — судебное.