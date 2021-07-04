Бывшая жена Пригожина едва не лишилась квартиры

Бывшая жена продюсера Иосифа Пригожина Елена Соколова едва не лишилась квартиры, куда пришли судебные приставы. Об этом сообщает телеканал «360» в своем Telegram-канале.

Защитник женщины Виталий Бородин смог отстоять жилье. Захват организовала микрофинансовая организация. «Но, слава богу, я оказался рядом, вовремя успел приехать и поломать планы афериста», — сказал он.

По словам юриста, действий стройорганизации пострадали десятки людей, например певица из группы «Стрелки». «Схема одна и та же. Чистое мошенничество в особо крупном размере», — отметил он.

В мае бывшую жену и детей Пригожина выписали из квартиры в центре Москвы. Суд вынес постановление из-за разбирательств семьи с микрофинансовой организацией. Причиной разбирательств стала крупная сумма, которую родственники продюсера якобы задолжали организации микрозаймов.

Конфликт начался после того, как несколько лет назад семья взяла у организации в долг деньги. Родственники выплатили задолженность, однако вскоре вновь взяли заем и выплачивали его каждый месяц. По словам дочери продюсера, вместе с матерью она выплатила организации шесть миллионов рублей.