Россиян предупредили о штрафах и рисках лишиться квартир

Россияне, владеющие квартирами и жилыми домами, могут быть наказаны за несколько видов нарушений. В некоторых случаях они даже рискуют лишиться своей недвижимости, рассказал «Российской газете» адвокат Олег Сухов.

По словам эксперта, оштрафовать собственника могут за несогласованную перепланировку и за использование жилища не по назначению. В первом случае размер штрафа составит 2-2,5 тысячи рублей, во втором — 1-1,5 тысячи рублей.

За несоблюдение правил пожарной безопасности владельцев квартир тоже ждут штрафы, предупредил Сухов. Сумма взыскания может составить 2-3 тысячи рублей. Если нарушение привело к пожару, повреждению имущества или причинению легкого и среднего вреда здоровью, собственник штрафуется на сумму 4-5 тысяч рублей. Нарушение правил регистрации грозит собственнику штрафом в размере до 7 тысяч рублей. При этом в Москве и Санкт-Петербурге штрафы выше, чем в регионах.

Лишиться недвижимости собственник может на основании статьи 293 Гражданского кодекса РФ, указал адвокат. Она гласит, что суд вправе по иску муниципалитета продать жилье с публичных торгов и выплатить собственнику компенсацию, если гражданин использует помещение не по назначению, нарушает права соседей или не производит необходимый ремонт. При этом сначала владельца квартиры (или дома) уведомляют о необходимости устранить нарушение. Если он не внемлет предупреждению, администрация обращается в районный суд. Соседи, управляющая компания, товарищества собственников жилья (ТСЖ) и прочие организации не могут подать такой иск.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться унаследованных квартир. По словам юристов, наследники первой очереди могут потерять жилье, на которое имели право, если не предпримут формальных действий по принятию наследства. Его нужно принять в течение шести месяцев со дня открытия.