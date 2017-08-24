Хабаровчанина осудили на 19 лет за похищение 10-летней школьницы

Райчихинский городской суд в Амурской области приговорил к 19 годам заключения 40-летнего жителя Хабаровска, похитившего в конце января 2016 года 10-летнюю школьницу из Еврейской автономии. Об этом в четверг, 24 августа, сообщили РИА Новости в суде.

Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Утром 21 января 2016 года девочка шла в школу. Мужчина насильно усадил ее в автомобили и увез. На след похитителя полицейские вышли на вторые сутки и задержали его 23 января в поселке Прогресс Амурской области, а школьницу освободили. В поимке преступника помог 11-летний Павел Коновалов, он стал очевидцем похищения и сообщил о нем сыщикам.

Потерпевшая прошла курс психологической реабилитации в Хабаровске.

9 августа сообщалось о решении суда в Калуге, направившего на принудительное лечение в психбольницу уроженку Киргизии, которая похитила трехмесячную дочь у знакомой. Следствием установлено, что женщина не осознавала опасности своих действий из-за хронического заболевания. Преступление было совершено в сентябре 2016-го. Мать девочки встретилась с мигранткой возле торгового центра и разрешила ей взять ребенка на руки. Та зашла с младенцем за угол здания и скрылась. Полиция обнаружила девочку в благополучном состоянии в квартире подсудимой в ночь на 17 сентября. Ребенка передали матери, а похитительницу арестовали.