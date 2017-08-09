Похитившая младенца мигрантка в Калуге избежала наказания

В Калуге суд направил на принудительное лечение в психбольницу уроженку Киргизии, похитившую трехмесячную дочь у знакомой. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры в среду, 9 августа.

Следствием установлено, что женщина в момент похищения не осознавала опасности своих действий из-за хронического заболевания.

Преступление было совершено в сентябре 2016-го, сообщает «Калуга 24». Мать девочки встретилась с мигранткой возле торгового центра и разрешила ей взять ребенка на руки. Та зашла с младенцем за угол здания и скрылась.

Полиция обнаружила девочку в благополучном состоянии в квартире подсудимой в ночь на 17 сентября. Ребенка передали матери, а похитительницу арестовали.

В мае сообщалось о супружеской паре из Ростовской области, укравшей трехлетнего ребенка у его бабушки, чтобы воспитать у себя в семье. По данным следствия, на городском рынке в Морозовске они брызнули пенсионерке в глаза газом из баллончика, усадили мальчика в машину и скрылись. Ребенка нашли через сутки живым и здоровым.