Предполагаемой похитительнице младенца из Дедовска предъявили обвинение

Женщине, похитившей в 2014 году ребенка из палаты Дедовской городской больницы, предъявлено обвинение. Об этом «Ленте.ру» заявила Елена Фокина, официальный представитель подмосковного главка СКР.

Она уточнила, что следствие инкриминирует 40-летней Елене Спаховой «Похищение заведомо несовершеннолетнего» (пункт «д» части 2 статьи 126 УК РФ). Именно по этой статье было возбуждено уголовное дело в июле 2014 года. Сама обвиняемая остается под подпиской о невыезде.

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Установлено, что незадолго до похищения у женщины произошел выкидыш, и она находилась в Дедовской горбольнице. По предварительной версии, днем 17 июня 2014 года Спахова решила похитить новорожденного ребенка из детского отделения лечебного учреждения и сообщить супругу, что это их ребенок. Она проникла в отделение и, воспользовавшись отсутствием посетителей и медицинского персонала, забрала из палаты новорожденного мальчика (от него накануне отказалась мать, и об этом многие в больнице знали). В дальнейшем Спахова беспрепятственно вынесла ребенка с территории лечебного учреждения и вплоть до января 2017 года занималась его воспитанием.

«11 января 2017 года женщина выдала похищенного ребенка сотрудникам правоохранительных органов, которые прибыли по месту ее проживания в связи с проведением оперативно-разыскных мероприятий. Следствие, как того требует законодательство, передало мальчика органам опеки и попечительства», — напомнила Фокина.

В апреле органы опеки передали Матвея Иванова на воспитание в новую семью.