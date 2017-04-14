«Дедовского младенца» забрали у воспитывавшего его мужчины

Похищенного в 2014 году из роддома в подмосковном Дедовске младенца Матвея Иванова отдали в новую семью. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

Сообщается, что мальчик был передан усыновителям еще в марте. При этом заседание суда, на котором решалась его судьба, состоялось 5 апреля. Решение было вынесено не в пользу фактического приемного отца Сергея Спахова, чья супруга Елена похитила ребенка.

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О передаче мальчика в другую семью рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова, представляющая интересы Спахова в суде.

«Документы были переданы в начале марта, а в феврале уже вовсю шли приготовления. Поэтому пока Сергей Спахов, веря органам опеки, собирал документы, проходил учебу, сдавал тесты, судьба ребенка была уже решена», — рассказала Леткова. Спахов намерен обжаловать решение суда.

При этом на ребенка претендует также биологическая бабушка Елена Иванова, она хочет вернуть внука в родную семью. «У меня двухкомнатная квартира, но у дочери своя комната. Мы купили двухъярусную кровать, сделали ремонт в комнате, так что все условия для ребенка есть», — заявила она.

Ранее сообщалось, что органы опеки рассматривают Спахова как приоритетного кандидата на усыновление мальчика.

Похищенный в 2014 году из палаты детского отделения Дедовской городской больницы ребенок был найден в январе 2017-го в семье 40-летней жительницы Красногорского района Елены Спаховой. Ее задержали в рамках уголовного дела по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

Ребенка изъяли и отправили в детский дом. Муж Елены Спаховой Сергей в числе первых подал документы на усыновление.

По версии следствия, в июне 2014 года у Спаховой случился выкидыш в дедовском роддоме. После этого она решила украсть из роддома ребенка, от которого отказались родители.