Стал известен приоритетный кандидат на усыновление «дедовского младенца»

Мужчину, воспитывавшего два года похищенного из дедовской больницы младенца, компетентные органы Подмосковья рассматривают как приоритетного кандидата на усыновление мальчика, известного под именем Матвей Иванов. Об этом «Ленте.ру» заявила Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка Московской области.

Она уточнила имя кандидата — Сергей Спахов. Он более двух лет воспитывал малыша. Его супруга сейчас проходит подозреваемой по делу о похищении мальчика (обвинение ей пока не предъявлено).

«Мы сейчас тщательно проверяем всю историю этой семьи, и условия, в которых находился мальчик. Только после окончания проверки будет принято окончательное решение», — подчеркнула Мишлонова.

По ее словам, мальчик рос в полноценной семье, окруженный заботой, и в его интересах — возврат в ту же обстановку.

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«Формальное усыновление должно состояться только в соответствии с законом. Сейчас мы ждем, когда приоритетный кандидат, Сергей Спахов представит весь пакет необходимых документов, чтобы стать приемным отцом. И сразу же, причем максимально сократив сроки, сделаем все, что от нас, от органов власти, требует закон», — сказала Мишонова. В дальнейшем может стоять речь и об усыновлении, но эта процедура не быстрая.

Уполномоченный по правам ребенка Московской области подтвердила информацию о том, что в ближайшее время малыша переведут в дом ребенка — держать его в больнице больше нет оснований.

Похищенный в 2014 году из палаты детского отделения Дедовской городской больницы ребенок был найден в январе, а подозреваемая в преступлении 40-летняя жительница Красногорского района задержана.

По предварительным данным, в июне 2014 года женщина лежала в Дедовском роддоме, где у нее случился выкидыш. После этого она решила забрать мальчика, от которого отказались родители. Тогда было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».