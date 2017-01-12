Подозреваемая в похищении «дедовского младенца» отпущена под подписку о невыезде

Предполагаемая похитительница младенца из подмосковной больницы отпущена под подписку о невыезде. Об этом в четверг, 12 января, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу подмосковного управления Следственного комитета России (СКР).

«Следователями принято решение об избрании в отношении 40-летней подозреваемой меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, а именно в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — заявил собеседник издания.

Как сообщается на сайте регионального управления СКР, следствие намерено действовать как в рамках действующего законодательства, так и с учетом интересов ребенка.

«Он [ребенок] может повторно лишиться матери, которая хоть и не родила его, но смогла обеспечить жизнь в полноценной семье, окружив любовью и заботой», — говорится в пресс-релизе.

Ранее 12 января сообщалось о том, что похищенный в июне 2014 года из палаты детского отделения Дедовской городской больницы ребенок найден, а подозреваемая в преступлении 40-летняя жительница Красногорского района задержана.

По предварительным данным, подозреваемая в июне 2014 года лежала в Дедовском роддоме, где у нее случился выкидыш. После этого она решила забрать мальчика, от которого отказались родители, — биологическая мать Матвея отказалась от него из-за нехватки денег.

Тогда было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».