Стали известны результаты генетической экспертизы «дедовского младенца»

Генетический профиль мальчика, похищенного в 2014 году из дедовской больницы Подмосковья, совпадает с генетическим профилем его биологических родителей. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 16 января, сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Московской области Елена Фокина.

«Следователями регионального СК назначено молекулярно-генетическое исследование, которое в кратчайшие сроки было проведено в главном управлении криминалистики СК РФ. Получено заключение, личность ребенка можно считать установленной — именно от этого мальчика отказалась его биологическая мать, и именно он пропал из больницы», — уточнила она.

Генетический материал был собран сразу после похищения ребенка, и все это время хранился в материалах уголовного дела. Образцы два года назад добровольно дали оба биологических родителя.

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Как сообщил источник «Ленты.ру», в материалах дела ребенок по-прежнему фигурирует без имени и фамилии — документы на него оформлены не были. Имя Матвей и фамилия Иванов настоящими не являются.

По словам собеседника, мальчик здоров, стоит вопрос о его помещении в дом ребенка, так как повода держать в больнице нет. Источник также отметил, что потерпевшим по делу проходит администрация Дедовского района Подмосковья.

Похищенный в 2014-м году из палаты детского отделения Дедовской городской больницы ребенок был найден в январе, а подозреваемая в преступлении 40-летняя жительница Красногорского района задержана.

По предварительным данным, в июне 2014 года женщина лежала в Дедовском роддоме, где у нее случился выкидыш. После этого она решила забрать мальчика, от которого отказались родители. Тогда было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 — «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».