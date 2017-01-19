Похищенного в 2014 году младенца перевели из больницы в дом ребенка

Мальчика, два года назад похищенного из больницы в Подмосковье, перевели в Дом ребенка. Об этом РИА Новости сообщила замминистра здравоохранения региона Ирина Солдатова.

«Состояние ребенка удовлетворительное, он полностью был обследован. Хочу подчеркнуть тот факт, что он не наблюдался на протяжении всей своей жизни ни в одном медицинском учреждении, ни разу не сдавал анализы», — рассказала она, добавив, что ребенок не получает никакого лечения, не нуждается в назначении каких-либо препаратов. Тем не менее, он должен находиться под наблюдением психолога, невролога и педиатров.

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Психолог рассказал, что мальчик для своего возраста хорошо развит и адаптирован. По словам врача, вопросов о родителях ребенок не задавал.

Ранее сообщалось, что приоритетным кандидатом на усыновление мальчика является два года воспитывавший его Сергей Спахов. Его супруга сейчас проходит подозреваемой по делу о похищении мальчика.

Похищенный в 2014 году из палаты детского отделения Дедовской городской больницы ребенок был найден в январе, а подозреваемая в преступлении 40-летняя жительница Красногорского района задержана.

По предварительным данным, в июне 2014 года женщина лежала в роддоме, где у нее случился выкидыш. После этого она решила забрать мальчика, от которого отказались родители. Тогда было возбуждено дело по пункту «д» части 2 статьи 126 УКР РФ («Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»).