Уральские старушки обокрали выступавших на Дне пенсионера детей

В Екатеринбурге неизвестные старушки похитили вещи детей, участвовавших в концерте для пожилых людей, сообщила жительница города Светлана Дюпина. Об этом она написала в своем Facebook, прикрепив к посту два видео с камер наблюдения.

«Сегодня детки нашего коллектива выступали в ДИВСе (Дворец игровых видов спорта — прим. «Ленты.ру») на Дне пенсионера. И во время выступления нас обворовали бабки-воровки», — рассказала она в четверг, 31 августа.

Как добавляет «Уралинформбюро», в полицию не поступали заявления от потерпевших. Сотрудники правоохранительных органов просят обратиться в дежурную часть всех, кто пострадал от действий пенсионерок, чтобы организовать проверку и установить личности злоумышленниц.

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября, однако в 2017 году министерство культуры Свердловской области решило провести месячник, посвященный этой дате, — он начался 27 августа. Намечены различные мероприятия: дни открытых дверей, медицинские осмотры, клубы, концерты, встречи и экскурсии.