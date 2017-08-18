Не отдававшую долги пенсионерку из Петербурга уличили в краже 41 миллиона рублей

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали пожилую местную жительницу, подозреваемую в краже более 41 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что 63-летняя пенсионерка изобличена в 11 эпизодах хищения средств: она брала деньги в долг у нескольких петербуржцев, но возвращать их не собиралась. Расследование в отношении злоумышленницы ведется по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»). Ей может грозить до девяти лет лишения свободы.

Как отмечает «Фонтанка», долги за задержанной числятся с 2012 года. Самая крупная сумма, которую она успела одолжить у своих жертв, — пять миллионов рублей. При этом меньше миллиона женщина не брала.

В марте «Российская газета» писала о 64-летней жительнице Брянска, которая во время похорон своей подруги в Зеленограде украла из квартиры усопшей сертификат Сбербанка на сумму, превышающую два миллиона рублей. Отмечается, что женщина в тот же день обналичила средства и сразу же потратила почти половину на дорогие покупки (что именно приобрела пожилая аферистка, не уточняется).

С заявлением в полицию о пропаже сертификата обратился сын умершей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленницу нашли и задержали. Как выяснилось, женщина была уверена, что о ценной бумаге никто из родственников подруги не в курсе, и давно планировала кражу, дожидаясь удобного момента.