Убивший девушку россиянин 16 лет спустя нашелся в колонии

Следователи в Костромской области спустя 16 лет установили личность обвиняемого в убийстве несовершеннолетней девушки, которое было совершено в 2003 году в поселке Дружба. Об этом в четверг, 28 марта, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

10 мая 2003 года на пустыре поселка было обнаружено тело 16-летней девушки с множественными ножевыми ранениями; эксперты выяснили, что перед смертью жертва была изнасилована. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Сотрудники правоохранительных органов за 16 лет проверили на причастность к преступлению более 160 человек. В результате в марте 2019 года следствие получило данные о причастности к преступлению 52-летнего жителя Костромской области, в настоящее время отбывающего наказание за совершение ряда тяжких преступлений.

Подозреваемый признал вину. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование») и пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с изнасилованием»).

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