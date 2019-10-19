Появилось видео нападения на полицейского в московском метро

Нападение на сотрудника полиции в московском метро попало на видео. Запись с камер наблюдения опубликована в группе RU_CHP во «ВКонтакте».

На видео видно, как сотрудник полиции пытается задержать мужчину. Между ними завязывается борьба, после чего преступник бьет полицейского в грудь. Затем раненый сотрудник полиции отступает.

Ранее 19 октября сообщалось, что пьяный мужчина ударил ножом полицейского в подземном переходе возле станции метро «Савеловская». Пострадавший получил ранения в области груди, его поместили в одну из московских клиник. Напавшего на него человека задержали, им оказался мужчина 1991 года рождения.

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