Нелегал из США избил российского полицейского

Нелегал из США избил полицейского в Обнинске. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщается на сайте прокуратуры Калужской области.

Как говорится в сообщении, 68-летний американец гостил у знакомой под Калугой, последние два месяца нелегально — разрешение на проживание в России закончилось еще в августе. В какой-то день он поссорился с подругой, и та вызвала в квартиру полицию. Во время проверки документов американец напал на полицейского и ударил его кулаком в лицо.

В результате в отношении гражданина США возбудили уголовное дело о применении в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья. За содеянное ему грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.

В конце сентября сообщалось, что в Санкт-Петербурге мигрант за рулем Opel Astra припарковался в неположенном месте, а затем проехал по ногам полицейского, попросившего его предъявить документы. Пострадавший сотрудник снял случившееся на видео, после этого в отношении водителя-нарушителя возбудили уголовное дело.

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