Россиянину отменили штраф за выбитый зуб полицейского

​Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор Михаилу Цакунову, осужденному по делу о применении насилия к полицейскому на акции «Он нам не царь». Об этом во вторник, 17 сентября, в своем Telegram-канале сообщает петербургская Объединенная пресс-служба судов.

Как следует из сообщения, Цакунова оправдали за отсутствием в деянии состава преступления и признали за ним право на реабилитацию. В минувшем мае его признали виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ и назначили ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщает «Медиазона», Цакунов был задержан 5 мая 2018 года в Санкт-Петербурге во время акции «Он нам не царь». По версии следствия, задержанный якобы выбил зуб полицейскому Александру Сухарукову, который задерживал его. Сам сотрудник МВД в суде заявлял, что Цакунов пытался убежать, поэтому он схватил участника акции сзади за куртку.

Они упали, после чего обвиняемый, по словам полицейского, нанес ему «акцентированный, намеренный» удар по рту, из-за которого у Сухарукова выпал зуб. Первоначально Цакунова обвиняли по части 2 статьи 318 («Применение опасного для жизни насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Однако в суде прокуратура попросила смягчить обвинение, переквалифицировав его на первую часть той же статьи. Сам обвиняемый не признал вину и почти год провел в СИЗО.

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