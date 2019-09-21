Мигрант проехал по ногам российского полицейского и попал на видео

В Санкт-Петербурге мужчина припарковался в неположенном месте, а затем наехал на полицейского, который попросил его предъявить документы. Об этом сообщается на сайте петербургского управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел в пятницу, 20 сентября, на 2-й Советской улице. По данным следствия, 31-летний уроженец Таджикистана, находясь за рулем Opel Astra, припарковался под знаком, запрещающим остановку автомобилей. Увидев это, полицейский попросил водителя предъявить документы. Однако нарушитель сначала оскорбил сотрудника полиции, а потом проехал по его ногам.

Происходящее полицейский снимал на видео.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса России («Применение насилия в отношении представителя власти»). Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Ранее в сентябре сообщалось об избиении сотрудника ДПС гражданином Узбекистана в Петергофе. Полицейский остановил машину с иностранцами для проверки документов, которых у них не было. В ответ на предложение сотрудника правоохранительных органов проехать в отдел один из мигрантов накинулся на него с кулаками.

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