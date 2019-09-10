Мигрант избил сотрудника ДПС во время проверки документов

Мигрант избил сотрудника ДПС в Петергофе. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщается на сайте Следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Как говорится в сообщении, в понедельник сотрудники ДПС остановили возле одного из домов по Ропшинскому шоссе машину для проверки документов. В «Газели» находились водитель и двое пассажиров, граждан Узбекистана. Оказалось, что документов у мигрантов не было, и, когда им предложили проехать в отдел, один из них набросился на полицейского с кулаками.

Полицейского отправили в больницу, а в отношении мигранта возбудили дело о применении насилия против представителя власти.

В пресс-службе регионального главка МВД отметили, что полицейские задержали двоих, находившихся в машине, третьему удалось скрыться.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила о готовности накормить и предложить работу напавшему на нее мигранту. Уроженец Казахстана пробрался в дом чиновницы в ночь на 6 сентября, ударил ее электрошокером и скрылся с места происшествия.

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