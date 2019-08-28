В Москве двое полицейских незаконно оформили 64 тысячи мигрантов

Два бывших полицейских в Москве предстанут перед судом за незаконную постановку на учет более 64 тысяч мигрантов и получение взятки в размере 44 миллионов рублей. Об этом в среду, 28 августа, «Ленте.ру» сообщила старший помощник столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, с июля 2016 года по октябрь 2017 года столичные полицейские и их родственница, 58-летняя москвичка, создали организованное преступное сообщество (ОПС) и вовлекли в него других людей, не имеющих отношения к госслужбе.

За взятку от третьих лиц соучастники организовали незаконную постановку иностранцев на учет в Новой Москве. Незаконно оформлено было более 64 тысяч мигрантов.

Преступление выявили следователи столичного главка СКР при расследовании уголовного дела в отношении одного из бывших полицейских — его обвинили в покушении на незаконное приобретение и хранение наркотических средств, совершенном в особо крупном размере.

Помимо основных обвиняемых по делу также проходят еще шесть человек. В зависимости от роли каждого их обвиняют в организации ОПС с использованием служебного положения и участии в нем, в получении и даче взятки в особо крупном размере, в организации незаконной миграции, легализации, покушении на незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

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