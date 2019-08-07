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Причиной взрыва автомобиля в Магнитогорске назвали разборки мигрантов

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Причиной взрыва автомобиля в Магнитогорске, который прогремел около 08:00 по местному времени (06:00 мск) 7 августа, могли стать разборки внутри таджикской диаспоры. Об этом в своем Telegram-канале сообщает URA.RU.

По данным издания, в начале июля в одном из городских кафе произошла драка с участием представителей диаспоры. В то же время за несколько дней до этого на ярмарке в Магнитогорске сгорели торговые павильоны, где работают выходцы из Таджикистана.

При этом, как отмечало издание «Верстов.Инфо», в районе, где утром 7 августа прогремел взрыв, проживает много представителей таджикской диаспоры.

Ранее сообщалось, что под автомобилем ВАЗ-2103 на улице Советской Армии в Магнитогорске сработало неизвестное взрывное устройство. Водителя госпитализировали. На месте происшествия начали работать сотрудники правоохранительных органов, они провели опрос очевидцев.

По факту инцидента Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

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