В Магнитогорске взорвали автомобиль

В Магнитогорске взорвался автомобиль, когда водитель открыл дверь машины. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

Инцидент произошел в 08:00 по местному времени (06:00 мск) 7 августа на улице Советской Армии.

Сработало неизвестное взрывное устройство под ВАЗ-2103. Водителя госпитализировали. На месте происшествия работают следователи, опрашиваются очевидцы.

В этом районе проживает много представителей таджикской диаспоры, отмечает издание «Верстов.Инфо».

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