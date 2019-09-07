Памфилова заявила о готовности накормить напавшего на нее мигранта

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова прокомментировала сообщение о том, что напавший на нее мужчина пришел к ней за едой. Слова Памфиловой приводит Telegram-канал «Расстрига».

«Если и правда этот человек пришел за едой, я бы помогла ему. Голодный человек, как не помочь, если дело действительно было в еде», — сказал она.

Ранее 7 сентября стало известно о задержании напавшего на Памфилову мужчины. Им оказался 36-летний уроженец Казахстана Башит Карабалаев, приехавший в Россию на заработки. Он признался, что полез в дом Памфиловой за продуктами и не знал, кому принадлежит здание.

Разбойное нападение на дом Эллы Памфиловой в подмосковной Истре было совершено в ночь на 6 сентября. Неизвестный проник через окно на террасу дома, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и скрылся.

Нападавший ничего не взял. В связи с этим эксперты, как пишет Ruposters, предполагают, что нападение преследовало цель вывести из строя Памфилову перед международным сообществом. 6 сентября в Москве открылась международная конференция «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», на которую съехались делегации из 30 стран.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой с незаконным проникновением в жилище»).

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