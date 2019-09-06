Путин поговорил с Памфиловой после нападения на ее дом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой, на дом которой ранее было совершено нападение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Путин позвонил Памфиловой и высказал слова поддержки», — сказал Песков. По его словам, президент выразил надежду, что напавший на дом председателя ЦИК будет пойман в ближайшее время.

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Разбойное нападение на дом Эллы Памфиловой в подмосковной Истре было совершено в ночь на 6 сентября. Неизвестный в маске пролез через окно на террасу дома, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и скрылся.

Нападавший ничего не взял. В связи с этим эксперты, как пишет Ruposters, предполагают, что нападение преследовало цель вывести из строя Памфилову перед международным сообществом. Утром 6 сентября в Москве открылась международная конференция «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», на которую съехались делегации из 30 стран.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК («Разбой с незаконным проникновением в жилище»).

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