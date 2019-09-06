Памфилова отказалась от охраны после нападения

Председатель ЦИК Элла Памфилова не собирается просить предоставить ей охранников после ночного нападения на ее дом, сообщает РИА Новости.

«Я не вижу смысла, у меня никогда не было [охраны]», — сказала она.

Материалы по теме На дом Памфиловой совершено нападение Неизвестный ночью проник в дом главы ЦИК с электрошокером

Ранее в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте призвали взять Памфилову под государственную охрану. На это в Центризбиркоме отвечали, что для членов комиссии госохрана не предусмотрена, охраняется только само здание ЦИК.

Нападение на Эллу Памфилову было совершено в ночь на 6 сентября, менее чем за три дня до начала общероссийских выборов. Неизвестный в маске проник к ней в дом через окно, в этот момент глава ЦИК пошла в прихожую, чтобы впустить гулявшего кота. Мужчина ударил ее плохо работающим электрошокером 10-15 раз, она оказала сопротивление, используя стул. Памфилова получила травму в районе живота и повредила палец на руке.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 162 УК («Разбой с незаконным проникновением в жилище»). Полиция начала поиск подозреваемых.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!