Кремль отреагировал на нападение на Памфилову

Президенту России Владимиру Путину доложили о нападении на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Президенту доложено», — сказал представитель Кремля.

О нападении на Памфилову стало известно ранее 6 сентября. Неизвестный в маске проник в дом главы ЦИК через окно.

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Злоумышленник ткнул Памфилову электрошокером и сразу сбежал. Позднее выяснилось, что он забыл включить устройство и оно не сработало. Памфилова в беседе с журналистами сообщила, что чувствует себя нормально и «переживет это».

Грабитель ничего не взял. В связи с этим эксперты, как пишет Ruposters, предполагают, что целью нападения было вывести из строя Памфилову перед международным сообществом: утром 6 сентября в Москве открылась международная конференция «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», на которую съехались представители 30 стран. Нападение совершено за три дня до общероссийских выборов.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК («Разбой с незаконным проникновением в жилище»). Полиция начала поиск подозреваемых.

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