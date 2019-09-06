Напавший на Эллу Памфилову грабитель забыл включить электрошокер

Проникнувший в дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой налетчик забыл включить электрошокер. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

Как следует из сообщения, налетчик ткнул Памфилову электрошокером и сразу сбежал. Однако, по предварительным данным, налетчик забыл включить устройство и оно не сработало. Из дома потерпевшей ничего не пропало.

Как отмечает Telegram-канал 112, Памфилова вступила в схватку с нападавшим, метнула в него стул, а также царапалась и била его, вынудив отступить. После инцидента Памфилова позвонила в полицию и дочери, затем выпила успокоительное и легла спать.

6 сентября стало известно, что неизвестный налетчик проник в дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой через окно, на нем была маска. По предварительным данным, налетчик через окно проник на террасу дома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 («Разбой с незаконным проникновением в жилище») УК РФ. Полиция уже начала поиск лиц, причастных к нападению.

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