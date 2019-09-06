Появились подробности ночного нападения на дом Эллы Памфиловой

Неизвестный налетчик проник в дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой через окно, на нем была маска. Об этом в пятницу, 6 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, 6 сентября около 01:30 в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов, расположенного в городском округе Истра (Московская область). Полицейские прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки и выяснили, что потерпевшая — Элла Памфилова.

По предварительным данным, налетчик через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил потерпевшую электрошокером, а затем скрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 («Разбой с незаконным проникновением в жилище») УК РФ.

Полиция уже начала поиск лиц, причастных к нападению. Расследование взяло на контроль руководств МВД России.

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