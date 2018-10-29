Памфилова предложила отказаться от урн для голосования

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова предложила денежное вознаграждение тому, кто придумает новое название для избирательной урны. Об этом она заявила на конференции, посвященной 25-летию российской избирательной системы, передает ТАСС.

По ее мнению, у россиян сформировались негативные ассоциации, связанные с эти понятием. «Давайте честно скажем, что когда говоришь "избирательный ящик", все думают, как бы не сыграть в этот ящик. Когда "урна" — все думают: "Прах из урны". И так далее, ассоциации не очень положительные», — призналась Памфилова.

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Глава ЦИК пообещала денежное вознаграждение в размере 77 тысяч рублей из собственной зарплаты в качестве бонуса участнику конференции, который придумает новый термин для избирательной урны. «Вот так мне захотелось», — поделилась она.

Ранее Памфилова рассказала о случаях выдвижения на выборы умерших людей в составе списков кандидатов. Она отметила, что ЦИК предпринял серьезные усилия для очистки списков от «так называемых мертвых душ».

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