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Памфилова предложила отказаться от урн для голосования

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Элла Памфилова

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова предложила денежное вознаграждение тому, кто придумает новое название для избирательной урны. Об этом она заявила на конференции, посвященной 25-летию российской избирательной системы, передает ТАСС.

По ее мнению, у россиян сформировались негативные ассоциации, связанные с эти понятием. «Давайте честно скажем, что когда говоришь "избирательный ящик", все думают, как бы не сыграть в этот ящик. Когда "урна" — все думают: "Прах из урны". И так далее, ассоциации не очень положительные», — призналась Памфилова.

Глава ЦИК пообещала денежное вознаграждение в размере 77 тысяч рублей из собственной зарплаты в качестве бонуса участнику конференции, который придумает новый термин для избирательной урны. «Вот так мне захотелось», — поделилась она.

Ранее Памфилова рассказала о случаях выдвижения на выборы умерших людей в составе списков кандидатов. Она отметила, что ЦИК предпринял серьезные усилия для очистки списков от «так называемых мертвых душ».

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