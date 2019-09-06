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На дом Эллы Памфиловой совершено нападение

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Элла Памфилова
Продолжение: Грабитель ударил Эллу Памфилову электрошокером

Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Неизвестный в маске пролез через окно на террасу дома, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и скрылся.

Инцидент случился в ночь на 6 сентября в доме Памфиловой в подмосковной Истре, сообщение в полицию поступило в 01:30.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере».

«Расследование взято на контроль руководством МВД России», — подчеркнула официальный представитель министерства Ирина Волк.

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