Грабитель ударил Эллу Памфилову электрошокером

Неизвестный налетчик ударил электрошокером председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову во время разбойного нападения на ее дом. Об этом в пятницу, 6 сентября, со ссылкой на МВД сообщает РИА Новости.

О нападении на дом Памфиловой сообщалось ранее. Преступление было совершено в ночь на 6 сентября. Возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле у руководства МВД.

4 сентября Элла Памфилова заявила о беспрецедентно низком проценте отказов в регистрации на выборах в рамках избирательных кампаний всех уровней.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru