Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, на которую ночью было совершено нападение, чувствует себя нормально. Об этом она рассказала журналисту газеты «Известия».

«Все хорошо, все нормально», — сказала она. Памфилова добавила, что «переживет это».

6 сентября стало известно, что неизвестный проник в дом Памфиловой через окно на террасу дома, на нем была маска. Налетчик ткнул главу ЦИК электрошокером, но забыл его включить. Потерпевшая вступила в схватку с нападавшим, метнула в него стул, а также царапалась и била его, вынудив отступить. Сообщалось, что на грабителя Памфилова наткнулась перед сном, когда прошла в прихожую, чтобы впустить кота, который гулял на участке.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 («Разбой с незаконным проникновением в жилище») УК РФ. Полиция уже начала поиск лиц, причастных к нападению.

Грабитель ничего не взял. В связи с этим эксперты, как пишет Ruposters, предполагают, что нападение преследовало цель вывести из строя Памфилову перед международным сообществом.Утром 6 сентября в Москве открылась международная конференция «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», на которую съехались делегации из 30 стран.

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