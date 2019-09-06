Стало известно о роли кота в нападении на дом Памфиловой

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, на дом которой ночью было совершено нападение, перед сном прошла в прихожую, чтобы впустить кота, который гулял на участке, и наткнулась на грабителя. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала 112, события развивались иначе. Памфилова легла спать около 23:00 — на следующий день у нее было назначено важное мероприятие. Но уже через пару часов ее разбудила кошка, которая мяукала и просилась на улицу. После этого глава ЦИК открыла и встретилась лицом к лицу с налетчиком.

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6 сентября стало известно, что неизвестный в маске проник в дом Памфиловой через окно на террасу дома.

Он ударил Памфилову электрошокером и сразу сбежал. Позже уточнялось, что налетчик забыл включить устройство, и оно не сработало.

Тем не менее женщина вступила в схватку с нападавшим, метнула в него стул, а также царапалась и била его, вынудив отступить. После инцидента Памфилова позвонила в полицию и дочери, затем выпила успокоительное и легла спать.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 («Разбой с незаконным проникновением в жилище») УК РФ. Полиция уже начала поиск лиц, причастных к нападению.

Грабитель ничего не взял. В связи с этим эксперты, как пишет Ruposters, предполагают, что нападение преследовало цель вывести из строя Памфилову перед международным мероприятием. Напомним, что сегодня утром в Москве открылась международная конференция «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», на которую съехались представители 30 стран. К тому же нападение совершено за три дня до общероссийских выборов.

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