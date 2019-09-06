Памфилову призвали взять под госохрану

В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) обеспокоились информацией о нападении на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову и призвали взять ее под государственную охрану. Об этом заявил глава СПЧ Михаил Федотов в пятницу, 6 сентября, передает «Интерфакс».

«Мы крайне обеспокоены нападением на Эллу Александровну. Для нас она не только председатель ЦИК, но и наш добрый друг, и основатель и многолетний руководитель СПЧ. (...) В этой ситуации правоохранительные органы должны сделать все, чтобы найти преступника и установить цель нападения», — заявил он.

По данным источника агентства в Центризбиркоме, у Памфиловой никогда не было охраны. В комиссии уточнили, что «охраняется только само здание ЦИК, причем порядок прохода в это здание устанавливается документами Центральной избирательной комиссии». Для членов комиссии госохрана «не предусмотрена».

Ранее, 6 сентября, стало известно о нападении неизвестного в маске на Памфилову в ее доме, куда он проник через окно.

Злоумышленник ткнул Памфилову электрошокером и сразу сбежал. Позже уточнялось, что он забыл включить устройство, и оно не сработало.

Грабитель ничего не взял. В связи с этим эксперты, как пишет Ruposters, предполагают, что нападение преследовало цель вывести из строя Памфилову перед международным сообществом. Напомним, что сегодня утром в Москве открылась международная конференция «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», на которую съехались представители 30 стран.

К тому же нападение совершено за три дня до общероссийских выборов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК («Разбой с незаконным проникновением в жилище»). Полиция уже начала поиск лиц, причастных к нападению.

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